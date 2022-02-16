Гинцбург оценил безопасность назальной вакцины от COVID-19

Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, не опасна для организма, так как в ней нет живого вируса, как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

Ранее в СМИ со ссылкой на вирусолога Константина Чумакова появилась информация, что назальная вакцина, в том числе от коронавируса, якобы может быть опаснее для организма, чем та, которую вводят внутримышечно.

"Не относится. Поскольку у нас живого вируса в вакцине нет", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, не относится ли эта информация к вакцине центра Гамалеи.

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.