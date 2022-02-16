Армянские самбисты на Открытом Кубке Европы завоевали 5 медалей

В Минске прошел Открытый Кубок Европы по самбо, на котором представители Армении завоевали 5 медалей: 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые.

Как передает « Арменпресс », в международном турнире участвовали более 150 спортсменов из 11 стран. Армению на турнире представляли 7 спортсменов. Примечательно, что в весовой категории до 58 кг по спортивному самбо тройку лидеров составили представители Армении. Чемпион мира и Европы Тигран Киракосян, пропустивший первый поединок вследствие жеребьевки, вначале одержал победу над Ильей Маюрой из Беларуси, затем над Нурдаулетом Аимбековым из Казахстана, а в финале встретился со своим товарищем по команде Давидом Овсепяном из Арцаха. До этого Давид победил казахстанского спортсмена, затем молдавского и Карена Саркисяна из Армении. Финальная схватка между Тиграном Киракосяном и Давидом Овсепяном прошла в довольно напряженной борьбе и завершилась победой Киракосяна. Давид Овсепян был награжден серебряной медалью. Карен Саркисян завоевал бронзовую медаль в той же весовой категории. Карлен Махинян завоевал серебряную медаль в весовой категории 71 кг. , а Давид Григорян - бронзовую медаль в весовой категории 88 кг. В команде Армении также были Арман Манукян (+98 кг) и Армен Мнацаканян (58 кг).