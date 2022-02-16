В Перу обнаружили мумии детей, принесенных в жертву более тысячи лет назад

В Перу, в гробнице, расположенной в древнем городе Кахамаркилья недалеко от Лимы, археологи обнаружили шесть мумифицированных детей, как передает Арменпресс, об этом сообщает CBC News.

Крошечные скелеты, плотно завернутые в ткань, как полагают специалисты, были принесены в жертву сотни лет назад, чтобы "сопроводить в загробную жизнь" умершего аристократа. Мужчине на момент смерти было около 20 лет. Когда его хоронили, то закрыли лицо руками.

"Дети могли быть близкими родственниками. Их поместили в разных местах у входа в гробницу вельможи, одного поверх другого", — прокомментировал руководитель раскопок, археолог Питер Ван Дален.

По его словам, мумиям от тысячи до тысячи двухсот лет.

Неподалеку его команда также нашла кости семи взрослых людей (они не были мумифицированы), а также останки животных, похожих на лам, и глиняную посуду.

Это не первый раз, когда археологи обнаруживают в Перу свидетельства жертвоприношений детей. В 2018 году специалисты откопали останки более 140 малышей и подростков, убитый вместе с 200 ламами около 550 лет назад. Считается, что это было ритуальное подношение.

В издании The National News отмечают, что дальнейшие исследования позволят археологам выяснить, почему происходили эти жертвоприношения и какую роль они сыграли в доинкской культуре.