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Столтенберг подтвердил, что двери НАТО для Украины "остаются открытыми"

Столтенберг подтвердил, что двери НАТО для Украины "остаются открытыми"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Украина имеет право сама решать, вступать ей в альянс или нет, и что организация не пойдет на компромиссы по своим ключевым принципам. Как передает Арменпресс, об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Zeit, выдержки из которого опубликованы в среду.

"Двери НАТО [для Украины] остаются открытыми. Украина сама должна решать, куда она хочет [вступить]", - сказал генсек. "Россия не имеет права вето, когда речь заходит о кандидате на вступление в НАТО", - подчеркнул он. "Мы никогда не пойдем на компромиссы, если вопрос касается основополагающих принципов", - добавил Столтенберг.


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