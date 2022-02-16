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В Москве состоятся переговоры Путина с Александром Лукашенко

В Москве состоятся переговоры Путина с Александром Лукашенко

В Москве 18 февраля состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также актуальные проблемы европейской безопасности.


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