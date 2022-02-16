Турция - источник нестабильности: Европарламент

Европейский парламент назвал Турцию «источником нестабильности» в отчете об общей политике ЕС в области безопасности и обороны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает dw.com.

В отчете об общей политике безопасности и обороны ЕС, составленном французским депутатом, членом Либеральной группы Натали Луизо, отмечается, что Турция часто играет дестабилизирующую роль во многих областях, вызывающих обеспокоенность ЕС и его соседей, тем самым создавая региональную угрозу миру, безопасности и стабильности.

В докладе особо осуждаются незаконные действия Турции против государств-членов ЕС, в частности, Греции и Кипра, а также угроза военного конфликта в Восточном Средиземноморье и незаконные действия Турции в морских акваториях, находящихся под ее юрисдикцией.

В отчете говорится, что у ЕС достаточно воли, чтобы использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты и возможности для защиты своих государств-членов, своих интересов и региональной стабильности.