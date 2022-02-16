Путин принял приглашение Болсонару посетить с визитом Бразилию

Президент Бразилии Жаир Болсонару пригласил президента России Владимира Путина посетить с визитом Бразилию, российский лидер принял приглашение, даты визита будут согласованы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, совместное заявление лидеров двух стран опубликовано на сайте Кремля.

"Президент Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил президента Путина осуществить визит в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято. Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.