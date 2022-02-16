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Глава МИД провел встречу со спецпредставителем Армении и представителями научно- экспертного сообщества

Глава МИД провел встречу со спецпредставителем Армении и представителями научно- экспертного сообщества

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 16 февраля встретился с вице-спикером НС, спецпредставителем по процессу нормализации между Арменией и Турцией Рубеном Рубиняном и представителями научно-экспертного сообщества. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией.


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