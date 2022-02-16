Чавушоглу провел телефонные разговоры с главами МИД РФ и Украины

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел России и Украины Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой. Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным СМИ, во время телефонных разговоров обсуждался вопрос напряженности между Россией и Украиной.