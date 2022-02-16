Лидеры стран ЕС проведут короткий саммит по ситуации вокруг Украины

Главы государств и правительств стран Евросоюза проведут в четверг, 17 февраля, экстренный неформальный саммит, посвященный ситуации вокруг Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Евросовета Баренд Лейтс.

"Завтра в 12:30, до начала саммита ЕС - Африканский союз, состоится часовая неофициальная встреча членов Евросовета, посвященная последним событиям, связанным с Россией/Украиной", - отметил он.

В связи с тем, что встреча будет неформальной, никаких официальных документов по ее итогам принято не будет.