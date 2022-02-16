В Туркмении зарегистрировали второго кандидата на президентских выборах

Представитель Аграрной партии Туркмении, заместитель главы Марыйской области Агаджан Бекмырадов зарегистрирован в качестве второго кандидата на президентских выборах. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил Центризбирком республики.

"16 февраля 2022 года было проведено заседание Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане, на котором заместитель хякима [главы] Марыйского велаята [области] Агаджан Бекмырадов, выдвинутый от Аграрной партии Туркменистана, был зарегистрирован кандидатом в президенты Туркменистана <...>. В ходе заседания председатель Центральной избирательной комиссии вручил кандидату соответствующее удостоверение", - говорится в сообщении.

Аграрная партия Туркменистана утвердила Агаджана Бекмырадова своим кандидатом на пост президента во вторник на внеочередном IV партийном съезде.

Бекмырадов в 1995 году окончил Туркменский государственный архитектурно-строительный институт по специальности "инженер-строитель", работал в районных администрациях Марыйской области, в Векильбазарском районном совете Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули, объединении профсоюзов этого же района. С апреля 2017 года Бекмырадов занимает пост замглавы Марыйской области.

15 февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила о начале регистрации кандидатов на выборах президента страны, первым зарегистрирован выдвинутый Демократической партией Туркменистана сын действующего президента Сердар Бердымухамедов, занимающий пост заместителя председателя Кабинета министров.

11 февраля президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании верхней палаты парламента заявил, что пришло время уступить дорогу во власть молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь принял "непростое решение". На следующий день Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила, что на 12 марта назначены внеочередные президентские выборы. 14 февраля в стране стартовала избирательная кампания, включающая в себя выдвижение кандидатов, их регистрацию, встречи с избирателями. После выдвижения в кандидаты от правящей Демпартии Сердар Бердымухамедов пообещал в случае победы продолжать начинания отца.