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Генсек ООН назвал ОДКБ важным партнером всемирной организации

Генсек ООН назвал ОДКБ важным партнером всемирной организации

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является важным партнером ООН. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш.

"В настоящее время как никогда раньше ООН опирается на более тесное и глубокое сотрудничество с региональными организациями, и ОДКБ является важным партнером ООН", - сказал он на заседании Совета Безопасности, посвященном сотрудничеству с ОДКБ.

Генсек ООН надеется на укрепление сотрудничества с ОДКБ в сфере миротворчества.


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