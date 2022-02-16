Лавров и Байрамов обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана Д.Байрамовым.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, состоялся обмен мнениями по ряду региональных и международных сюжетов. Особое внимание уделено ситуации в Закавказье, в первую очередь процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В этом контексте подчеркнута важность неукоснительного соблюдения всех положений трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также 11 января и 26 ноября 2021 г.