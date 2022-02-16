Время для политического урегулирования на Украине есть: Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть время для политического урегулирования ситуации вокруг Украины, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Не поздно для России отойти от края конфликта и выбрать путь мира. НАТО направил письменное предложение России по вопросам прозрачности, снижения рисков и контроля над вооружениями. Мы пока не получили ответ, и я вновь обращаюсь к России с предложением вновь встретиться в формате Совета Россия-НАТО", - сообщил он на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав минобороны Североатлантического блока.

При этом он вновь отметил, что альянс не пойдет на компромиссы по ключевым принципам, включая право стран на присоединение к блоку.