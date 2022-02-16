МИД РФ призвал Трасс извиниться за распространение лжи о России

Глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс должна принести извинения за фейковые высказывания о России, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Вы знаете, глава британского МИД обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, Украины и перед народом Британии. А еще перед теми СМИ, которые посчитали, что ее заявления правда", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказала дипломат на брифинге.

По мнению Захаровой, истерика в британских средствах массовой информации позволяет отвлечь внимание общественности от того факта, что Киев отказывается выполнять Минские соглашения, а также оправдать его попытки решить гражданское противостояние силовым путем.

"Есть и просто внутриполитические задачи, те проблемы, с которыми столкнулась команда премьер-министра Бориса Джонсона, в которую она (Лиз Трасс. — Прим. ред.) тоже входит. Все это грозит правительству отставкой, нужна какая-то внешняя сила, привлечение каких-то внешних поводов, которые могли бы отвлечь внимание от ситуации с их скандальными мероприятиями в ходе вводимых ими же ковидных ограничений", — пояснила представитель ведомства.

Накануне Трасс назвала "весьма вероятным" (на англ. highly likely) "вторжение" России на Украину, несмотря на то что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений. Она также утверждала, что Москва готовит на Украине "операцию под чужим флагом" — при этом никаких доказательств министр не привела.