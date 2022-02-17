Глава Пентагона обсудил с коллегами из ФРГ, Франции и Британии взаимодействие с Россией

Министр обороны США Ллойд Остин и его коллеги из Франции, Германии и Великобритании обсудили в среду на встрече в Брюсселе дипломатическое взаимодействие с Россией и необходимость снижения напряженности в ситуации вокруг Украины. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем Пентагона Джоном Кирби.

Во встрече, помимо Остина, приняли участие министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, ее германская коллега Кристине Ламбрехт и глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес. Они "обсудили недавнее дипломатическое взаимодействие с Россией и необходимость деэскалации со стороны России". Как следует из документа, министры "выразили поддержку территориальной целостности Украины" и отметили "важность единства НАТО для сдерживания России, воодушевления союзников по НАТО на восточном фланге и поддержки международного порядка, основанного на правилах".

Как уточнил Кирби, Остин также провел отдельную встречу с Ламбрехт. Они "обсудили серьезную озабоченность" якобы имеющим место стягиванием российских сил к украинским границам. Кроме того, министры затронули вопросы, касающиеся сдерживания России, военных закупок и ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.