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Пекин-2022: женская хоккейная команда Канады - чемпион Олимпийских игр

Пекин-2022: женская хоккейная команда Канады - чемпион Олимпийских игр

Канада стала чемпионом женского хоккея на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Как передает «Арменпресс», в финале женского турнира XXIV зимних Олимпийских игр играли сборные США и Канады. После первой четверти канадцы имели преимущество в две шайбы, во второй четверти дважды забила команда США, канадцы - один раз. Однако чемпионом Олимпийских игр стала сборная Канады, имевшая небольшое преимущество, матч закончился со счетом 3:2.

По неофициальному подсчету медалей лидером Олимпийских игра в Пекине является Норвегия, у которой 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей, всего 28 медалей.


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