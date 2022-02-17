Число погибших из-за ливней в Бразилии возросло до 104 человек

Число погибших из-за сильных дождей в бразильском городе Петрополис в штате Рио-де-Жанейро возросло до 104, из них 8 - дети. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал G1.

Ранее сообщалось о 94 погибших.

"Число погибших в Петрополисе достигло 104 по состоянию на 23.30 среды (5.30 мск четверга) ", - говорится в сообщении портала. Более 50 домов были разрушены.

Ранее сообщалось, что службам гражданской защиты удалось спасти 24 человека. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести.

Сильные дожди во вторник спровоцировали оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудиу Каштру в среду прибыл в пострадавший от ливней регион. Ранее он описал сложившуюся ситуацию как "близкую к войне". На пресс-конференции в среду он заявил, что обрушившийся на регион дождь стал "самым сильным с 1932 года".