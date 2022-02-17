В Армении за прошедший день подтверждено 1 723 случая заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 17 февраля в Армении подтверждено 411 878 случаев заражения COVID-19, 383 368 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 253 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 18 674 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 5 734 тестов. Подтверждено 1 723 случая заболевания COVID-19, вылечились 1 998 заболевших, есть 24 летальных исхода.

Всего проведено 2 846 177 тестирований.