Объявлен тендер на предварительную квалификацию участка Сисиан-Каджаран автодороги Север-Юг

На заседании правительства 17 февраля Никол Пашинян сообщил, что объявлен тендер на предварительную квалификацию участка Сисиан-Каджаран автомагистрали Север-Юг. Он отметил, что этот проект имеет стратегическое значение. Смысл тендера в том, что на первый этап приглашаются все организации, которые могут и хотят подать заявку на строительство дороги. Стоимость проекта составляет несколько сотен миллионов долларов.

«Инвестиционной программы такого масштаба, по сути, не было за всю историю независимости Армении. Хочу сказать, что в результате недавних обсуждений мы переработали проект «Север-Юг» и превратили его в проект «Север-Восток, Восток-Запад». Мы надеемся большими темпами реализовать этот проект. Это означает, что одна из ветвей этой дороги соединит Армению с Ираном, другая ветвь - Армению с Азербайджаном, а затем с Нахиджеваном, Турцией. Надеемся, что к концу года у нас будет строительная компания для выполнения этих работ. Конечно, часть восток-запад проекта дороги не реализована, но мы ее реализуем в контексте договоренностей», - как передает «Арменпресс», сообщил Никол Пашинян.

Этап предварительной квалификации продлится 70 дней. Премьер-министр выразил надежду, что компании активно будут подавать заявки, а те, кто уже прошел квалификацию, получат возможность участвовать в тендере на строительство.

Никол Пашинян также сообщил, что ведутся бетонные работы по строительству железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Орадиз. Он выразил надежду, что в ближайшее время достигнутые договоренности будут оформлены в виде документа, и процесс де-юре получит полное развитие.