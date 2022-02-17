Программа «Поколение Америа 15» открывает свои двери для молодежи: последний срок приема заявлений -12 марта

Америабанк запускает программу «Поколение Америа 15», которая является уникальной возможностью для всех молодых людей, ищущих лучший способ стать лучшим специалистом в сфере обслуживания, работать в активной, профессиональной команде и постоянно расти.

Программа рассчитана на молодых людей 21-27 лет, с гибким складом ума, ответственных, имеющих коммуникативные навыки, готовых специализироваться по трем следующим направлениям:

Специалист по обслуживанию клиентов;

Кредитный инспектор;

Специалист контакт-центра.

Претенденты должны пройти процесс отбора на трехнедельные курсы обучения с 09:00 до 18:00, с последующей трехмесячной стажировкой в головном офисе или в филиале. Участникам будет выплачиваться конкурентоспособная заработная плата на протяжении всей стажировки.

По окончании программы молодым людям, наилучшим образом освоившим данные знания и опыт, будет предоставлена возможность продолжить свой профессиональный путь в Америабанке, работая в филиалах или в контакт-центре.

Благодаря этой программе с 2012 года многие молодые люди присоединились к команде Америа и находятся на пути к успеху и профессиональному развитию в Америабанке.

Америабанк помогает молодым людям получить новые знания, навыки и опыт, стать конкурентоспособными профессионалами, вносить свой вклад в дело развития нашей страны.

Крайний срок подачи заявок - 12 марта.

Ознакомиться с подробностями программы «Поколение Америа 15» можно здесь.

Америабанк - один из динамично развивающихся банков Армении. Это один из самых стабильных, крупных финансовых институтов страны, он имеет четко выраженную повестку цифровизации. ЗАО «Америабанк» - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, полный пакет банковских решений. По итогам 2021 года Америабанк является лидером рынка по всем основным финансовым показателям. Активы банка превышают 1 трлн драмов.

Банк контролируется Центральным банком Армении.