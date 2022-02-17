Программа «Поколение Америа 15» открывает свои двери для молодежи: последний срок приема заявлений -12 марта
Америабанк запускает программу «Поколение Америа 15», которая является уникальной возможностью для всех молодых людей, ищущих лучший способ стать лучшим специалистом в сфере обслуживания, работать в активной, профессиональной команде и постоянно расти.
Программа рассчитана на молодых людей 21-27 лет, с гибким складом ума, ответственных, имеющих коммуникативные навыки, готовых специализироваться по трем следующим направлениям:
Специалист по обслуживанию клиентов;
Кредитный инспектор;
Специалист контакт-центра.
Претенденты должны пройти процесс отбора на трехнедельные курсы обучения с 09:00 до 18:00, с последующей трехмесячной стажировкой в головном офисе или в филиале. Участникам будет выплачиваться конкурентоспособная заработная плата на протяжении всей стажировки.
По окончании программы молодым людям, наилучшим образом освоившим данные знания и опыт, будет предоставлена возможность продолжить свой профессиональный путь в Америабанке, работая в филиалах или в контакт-центре.
Благодаря этой программе с 2012 года многие молодые люди присоединились к команде Америа и находятся на пути к успеху и профессиональному развитию в Америабанке.
Америабанк помогает молодым людям получить новые знания, навыки и опыт, стать конкурентоспособными профессионалами, вносить свой вклад в дело развития нашей страны.
Крайний срок подачи заявок - 12 марта.
Ознакомиться с подробностями программы «Поколение Америа 15» можно здесь.
Америабанк - один из динамично развивающихся банков Армении. Это один из самых стабильных, крупных финансовых институтов страны, он имеет четко выраженную повестку цифровизации. ЗАО «Америабанк» - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, полный пакет банковских решений. По итогам 2021 года Америабанк является лидером рынка по всем основным финансовым показателям. Активы банка превышают 1 трлн драмов.
Банк контролируется Центральным банком Армении.
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