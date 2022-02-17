В ООН сообщили о рекордном объеме мировой торговли в 2021 году

Объем мировой торговли в 2021 году достиг рекордно высокого уровня в $28,5 трлн, увеличившись на 25% по сравнению с 2020 годом, в сравнении с 2019-м годом показатель возрос на 13%. В первом квартале текущего года ожидается замедление темпов роста в этой области, говорится в опубликованном в четверг в Женеве докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В целом объем мировой торговли достиг в 2021 году рекордного уровня около $28,5 трлн, что представляет собой рост примерно на 25% относительно 2020 года и рост в районе 13% по сравнению с допандемийным 2019 годом", - говорится в докладе.

Согласно прогнозу ЮНКТАД, в течение первого квартала 2022 года темпы роста торговли будут "замедляться", поэтому объем торговли, как ожидается, "будет схож с уровнями четвертого квартала 2021 года".

"Позитивная тенденция в международной торговле" в минувшем году была в значительной степени обусловлена, как считают эксперты, "увеличением цен на сырьевые товары, ослаблением связанных с пандемией ограничений и сильным восстановлением спроса благодаря пакетам мер стимулирования экономики". В нынешнем году, полагают в ЮНКТАД, на глобальную торговлю будет влиять ряд факторов, в частности инфляция в США и обеспокоенность по поводу положения в секторе недвижимости в Китае.

Авторы доклада подчеркивают, что пандемия привела к "беспрецедентному давлению на цепочки поставок". Логистические сбои, нехватка полупроводников и растущие цены на энергоносители способствовали "дальнейшим нехваткам в сфере поставок" и резкому удорожанию морских грузоперевозок, констатировали в ЮНКТАД.