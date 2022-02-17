Европарламент призвал ЕС активнее участвовать в поиске стабильного урегулирования карабахского конфликта

Европейский парламент в ежегодном докладе о реализации общей внешней политики и политики безопасности в 2021 году подтвердил свое постоянное содействие странам Восточного партнерства, в частности, их независимости, суверенитету и территориальной целостности в их международно признанных границах, а также уважения воли народа.

Европейский парламент в докладе призвал полноценно выполнять Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Арменией, подчеркнул необходимость расширения участия ЕС и государств-членов на Южном Кавказе для стабильности и процветания региона, а также для противодействия влиянию и вмешательству региональных держав.

Европейский парламент также призвал ЕС, его государства-члены активно участвовать в поиске стабильного урегулирования нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном, и предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе, в частности, путем решения послевоенных проблем Азербайджана и Армении, в том числе путем демаркации границ и освобождения всех военнопленных.

Было отмечено, что Минская группа ОБСЕ остается единственным международно признанным форматом урегулирования конфликта на основе принципов территориальной целостности, неприменения силы, самоопределения и равноправия, а также мирного урегулирования конфликтов.

Европарламент призвал Минскую группу ОБСЕ скорейшим образом вернуться к своей посреднической роли.