Правительство одобрило проект ратификации Соглашения о воздушном сообщении между Арменией и Сирией

Правительство Республики Армения одобрило законопроект о ратификации Соглашения о воздушном сообщении между Арменией и Сирией. Как сообщает «Арменпресс», в обосновании проекта указано, что ратификация соглашения будет способствовать обеспечению регулярных двусторонних авиарейсов, будет стимулировать активизацию двусторонних экономических связей. Регулярные авиарейсы будут полезны и армянской общине Сирии, окажут положительное влияние на взаимные визиты межгосударственных, парламентских и других делегаций.

Принимая во внимание все вышеизложенное, ратификация Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Сирийской Арабской Республики о воздушном сообщении будет способствовать надлежащему и полному юридическому урегулированию отношений между двумя странами в области регулярных воздушных сообщений. Комитет гражданской авиации ратификацию Соглашения считает целесообразной.