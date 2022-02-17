Пассивность международного сообщества во время войны, кажется, обесценила защиту прав человека: Арман Татоян

В рамках визита в Арцах делегация во главе с Омбудсменом Армении Арманом Татояном встретилась с председателем Национального собрания Республики Арцах Артуром Товмасяном, с государственным министром Артаком Бегларяном и Омбудсменом Арцаха Гегамом Степаняном.

Как сообщили «Арменпресс» в Офисе Защитника прав человека Армении, Арман Татоян на встрече с главой Парламента говорил о фактах, собранных в связи с геноцидальной политикой Азербайджана, и о важности их доступности для международного сообщества.

Приветствуя гостей, глава Парламента поздравил с 34-й годовщиной Арцахского национально-освободительного движения, затем, обратившись к деятельности Армана Татояна, председатель НС высоко оценил проводимые защитником анализы и заявления, и его доклады и публикации.

Омбудсмен Армении встретился и с депутатами Парламента.

«Во время войны пассивность международного сообщества, кажется, обесценила защиту прав человека, что, однако, не должно уменьшать наших усилий. Защита прав наших соотечественников в Арцахе является одним из наших приоритетов», - сказал Арман Татоян, коснувшись работ, осуществленных в ходе войны и после нее в направлении защиты прав народа Арцаха.

На встрече с госминистром Республики Арцах Артаком Бегларяном Омбудсмен Армении Арман Татоян высоко оценил совместную с ним работу в ходе войны, в том числе, и направленную на защиту прав арцахцев. В частности, речь о подготовке совместных докладов во время войны, в которых говорилось о нападениях Азербайджана на мирных жителей, о привлечении наемных террористов, применении запрещенного оружия и т. д.

Арман Татоян отметил, что деятельность как Омбудсмена, так и государственного министра Артака Бегларяна велась и ведется на принципах прав человека, уделяя особое внимание защите прав человека.

Омбудсмен Армении подчеркнул, что из года в год укрепляется сотрудничество между двумя национальными учреждениями по защите прав человека, которое продолжается и с действующим в Арцахе Защитником прав человека Гегамом Степаняном.

Артак Бегларян высоко оценил вклад Армана Татояна, завершающего свою миссию в статусе Защитника прав человека РА, а также роль институционального сотрудничества учреждений Защитников прав человека Армении и Арцаха в вопросе защиты прав арцахцев.

За сотрудничество с учреждением Защитника прав человека Армении Арман Татоян вручил Артаку Бегларяну благодарственную грамоту.

Арман Татоян вручил грамоту и Защитнику прав человека Арцаха Гегаму Степаняну за эффективное сотрудничество и вклад в дело защиты прав человека.

Арман Татоян вместе с коллегой из Арцаха Гегамом Степаняном в рамках визита в Арцах собрал факты о нарушении прав человека после 44-дневной войны в общинах Республики Арцах, Кармир шука, Агавно, Храморт и в ряде других общин.

Все факты доказывают, что преступные действия азербайджанских вооруженных сил в отношении мирного населения как в Армении, так и в Арцахе имеют тот же характер, с агрессивными проявлениями в Арцахе.