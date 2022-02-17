В Тегеране произошел взрыв бытового газа в жилом доме

По меньшей мере девять человек погибли и еще девять получили ранения в результате взрыва бытового газа в жилом доме в населенном пункте Вахидийе в провинции Тегеран. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на спасательные службы сообщает в четверг агентство IRNA.

Отмечается, что в момент происшествия в одной из квартир дома семья праздновала день рождения.

Спасательные службы продолжают разбирать обломки здания. Специалисты выясняют причины взрыва.