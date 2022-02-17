Президент Республики Арцах провел расширенное совещание

17 февраля президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел расширенное рабочее совещание, посвященное вопросам определения статуса граждан, принявших участие в боевых действиях и вовлеченных в разные тыловые работы в ходе войны, развязанной против Арцаха в 2020 г.

С докладом по теме выступили компетентные лица соответствующих сфер, после чего состоялось детальное обсуждение. Глава государства отметил, что для комплексного решения проблемы необходимо четкое правовое решение, основанное на результатах исследований и анализа. Араик Арутюнян подчеркнул, что служба каждого гражданина должна получить надлежащую оценку и конкретный статус, и при этом необходимо исключить любые злоупотребления и произвол.

В совещании принял также участие и председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян.