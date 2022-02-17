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Президент Республики Арцах провел расширенное совещание

Президент Республики Арцах провел расширенное совещание

17 февраля президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел расширенное рабочее совещание, посвященное  вопросам определения статуса граждан,  принявших участие в боевых действиях и вовлеченных в разные тыловые работы в ходе войны, развязанной против Арцаха в 2020 г.

С докладом по теме выступили компетентные лица соответствующих сфер, после чего состоялось детальное обсуждение. Глава государства отметил, что для комплексного решения проблемы необходимо четкое правовое решение, основанное на результатах исследований и анализа. Араик Арутюнян подчеркнул, что служба каждого гражданина должна получить надлежащую оценку и конкретный статус,  и при этом необходимо исключить любые злоупотребления и произвол.

В совещании принял также участие и председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян.


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