Власти Японии с марта сократят карантин для въезжающих до трех дней

Правительство Японии планирует с марта сократить с семи до трех дней для всех, кто въезжает в страну, включая сограждан, как передает Арменпресс, об этом сообщают Kyodo News и NHK со ссылкой на источники.

Предполагается, что карантин будет сокращен для тех, кто получил как минимум три дозы вакцины от коронавируса, говорят собеседники журналистов.

Также с марта квота на число въезжающих будет повышена с нынешних 3500 человек в сутки до 5000, в том числе в страну начнут пускать и тех, кто прибывает не ради туризма.

Ожидается, что официально о смягчении ограничений будет объявлено позднее 17 февраля.

Руководитель консультативного органа Минздрава по борьбе с COVID-19 Такадзи Вакита заявил, что, вероятно последний пик заболеваемости в Японии прошел в начале февраля. Источники СМИ говорят, что в правительстве обсуждают смягчение ограничений, которые вводились против штамма "омикрон". Ограничения на въезд были ужесточены в конце ноября, на это жаловались иностранные студенты японских вузов (в конце 2021 года в страну не смогли въехать 150 тысяч человек со студенческими визами) и компании, которые не могли ввезти иностранных специалистов.

Сейчас в Японию могут въехать только подданные страны или иностранцы с видом на жительство.