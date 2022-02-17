Азиатские индексы - 17-02-22
ТОКИО, 17 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.83% и составил 27232.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.79% и составил 1931.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.06% и составил 3468.04 пункта, а HANG SENG вырос на 0.30% и составил 24792.77 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 18.02-21:50 Глава самопровозглашенной ДНР заявил, что ситуация в Донбассе идет к войне
- 18.02-21:38 Премьер-министр вместе с супругой посетил выставку “Тайна земли: Арташат на перекрестке культур”
- 18.02-21:30 Араик Арутюнян освобожден от должности начальника главного управления разведки ГШ - замначальника ГШ ВС
- 18.02-20:47 Байден выступит с обновленными данными по кризису вокруг Украины
- 18.02-20:26 В центре Донецка прогремел мощный взрыв
- 18.02-20:09 Мэр Еревана провел встречу с главой делегации Европейского союза в Армении
- 18.02-19:55 Самопровозглашенные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирных жителей в Россию
- 18.02-19:12 МИД Украины опроверг информацию о наступательных операциях и диверсиях в Донбассе
- 18.02-19:06 Матчи квалификационного раунда женского чемпионата Европы до 17 лет пройдут в Армении
- 18.02-18:53 Состоялись армяно-индийские межмидовские политические консультации
- 18.02-18:38 Заседание Постоянной комиссии ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству состоится в Ереване
- 18.02-18:35 Путин уверен, что санкции против России и Беларуси будут вводить в любом случае
- 18.02-18:24 Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с Донбассом
- 18.02-17:55 Предстоящие на 19 февраля мероприятия
- 18.02-17:52 Представитель Армении установил мировой рекорд по полету на воздушном шар
- 18.02-17:48 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-02-22
- 18.02-17:47 Азиатские индексы снизились - 18-02-22
- 18.02-17:20 Число случаев заражения COVID в мире превысило 419,6 млн
- 18.02-16:56 Греция предложила России восстановить чартерное сообщение
- 18.02-16:48 Посол России в Лондоне рассказал о союзе Украины, Польши и Британии
- 18.02-16:28 Личные вещи Егише Чаренца представлены на посвященной ему эксклюзивной выставке
- 18.02-16:18 В США из-за снегопада более 100 автомобилей попали в ДТП
- 18.02-16:00 В Индии приговорили к смерти 38 человек по делу о взрывах в Ахмедабаде
- 18.02-15:57 Вагаршак Арутюнян вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Российской Федерации
- 18.02-15:46 Ваагн Хачатурян принял посла Болгарии Калина Васильева Анастасова
16:45, 12.02.2022
1574 просмотров Курды и таты в Азербайджане ассимилировались, но достигли высших высот власти. Давид Бабаян
09:05, 14.02.2022
1463 просмотров Отношения с Арменией имеют прочную основу: эксклюзивное интервью министра иностранных дел Аргентины
15:10, 15.02.2022
1426 просмотров “Историко-культурное наследие не должно становиться политическим инструментом”: ЮНЕСКО об отправке миссии в Арцах
16:10, 12.02.2022
1312 просмотров Это культурный геноцид. Глава МИД Арцаха о политике Азербайджана
17:51, 12.02.2022
1269 просмотров Турецко-азербайджанская агрессия направлена против всего цивилизованного мира. Министр ИД Арцаха