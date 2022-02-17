Азиатские индексы - 17-02-22

ТОКИО, 17 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.83% и составил 27232.87 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.79% и составил 1931.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.06% и составил 3468.04 пункта, а HANG SENG вырос на 0.30% и составил 24792.77 пункта.