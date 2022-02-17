Страны Европы и Канада сообщили о начале вывода своих военных из Мали

Франция, ряд других европейских стран и Канада приняли решение начать вывод своих военных из Мали, как передает Арменпресс, об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в четверг Елисейским дворцом.

"Канада и европейские страны (...) решили начать скоординированный вывод своих военных с территории Мали", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что речь идет о военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях "Бархан" и "Такуба".

Согласно заявлению, такое решение принято на фоне "многочисленных препятствий со стороны властей переходной администрации Мали".

"Канада и европейские страны (...) считают, что политические, оперативные и юридические условия более не позволяют эффективно продолжать их военные операции, направленные на борьбу с терроризмом в Мали", - указывается в нем.

Ранее сообщалось, что 31 января правительство Мали приняло решение выслать из страны посла Франции за "враждебные" высказывания французских официальных лиц в адрес нынешних властей. Поводом для последнего обострения отношений Парижа и Бамако стали выдворение за якобы незаконное пребывание в Мали датского контингента находящейся под французским командованием международной группы спецназа по борьбе с терроризмом "Такуба" и последовавшая за этим реакция Франции.