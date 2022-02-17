Фракции НС Республики Арцах встретились с генеральным прокурором Республики Арцах

После совместного заявления представленных в Национальном собрании Республики Арцах партий "Демократическая партия Арцаха", "Армянская Революционная Федерация" и "Справедливость" от 16-го февраля, по инициативе одноименных фракций 17-го февраля в Национальное собрание с целью проведения консультаций был приглашен Генеральный прокурор Республики Арцах Гурген Нерсисян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, в обсуждениях приняли участие представители фракций "Демократическая партия Арцаха", "Армянская Революционная Федерация", "Справедливость" и "Свободная Родина-ОГА".

Генеральный прокурор Республики Арцах представил депутатам подробные разъяснения и комментарии как о развитиях после 44-дневной войны 2020 года, так и о действиях в рамках уголовных дел, возбужденных Генеральной прокуратурой Республики Арцах в результате имевших место в прошлом провокаций азербайджанской стороны и террористических действий.