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Глава МИД принял и.о. постоянного координатора ООН в Армении 

Глава МИД принял и.о. постоянного координатора ООН в Армении 

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзояна 17 февраля принял исполняющего обязанности постоянного координатора ООН в Армении Лилу Питерс Яхью.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министр выразил удовлетворение эффективным сотрудничеством с Офисом ООН в Армении и подчеркнул необходимость постоянного тесного сотрудничества с ООН и специализированными агентствами ООН в целях укрепления демократических институтов в Армении и эффективной реализации целей устойчивого развития.

Собеседники коснулись также мероприятий, запланированных в рамках 30-летия членства Армении в ООН.

Стороны обсудили гуманитарные вопросы, возникшие вследствие агрессии Азербайджана против Арцаха. Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость беспрепятственного участия профильных международных организаций, в том числе ООН и агентств ООН, в Нагорном Карабахе.


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