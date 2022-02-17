Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления о датах якобы "вторжения" РФ в Украину и паника, которая из-за этого происходит, работают против Украины.

"Для нас это точно только потери. Потери по всем фронтам. Даже вот позиция по поводу значительного повышения зарплат. И речь не только о военных, но и о медиках, и учителях, которым мы с осени хотим поднять зарплаты. Надеюсь, нам это удастся. Но с постоянными паническими настроениями в обществе это физически будет сделать невозможно. Ну просто этого нет, никто ничего не напечатает, в кредит заимствований нет, ставки невменяемые. Потому все эти "даты" и паника – все это работает против нашей страны. Даже неважно, кто субъект распространения этой информации. Мы понимаем, что по россиянам это тоже сильно бьет", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Зеленский агентству "РБК-Украина".

Он добавил, что существующее напряжение может продлиться надолго, Украине нельзя на него поддаваться. "Проблема в том, что эта история может сейчас продолжаться достаточно долго, держать в состоянии напряжения. Но нам нельзя в этот поезд садиться. Мы едем в другую сторону", - добавил глава украинского государства.