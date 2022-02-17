Россия ждет более ответственного подхода от стран Запада и их СМИ в будущем: Песков

Москва надеется, что представители западных стран и авторы зарубежных СМИ будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода относительно заявлений, которые они делают. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия, наверное, намерена все-таки ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления, и от тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют, которые не обращают внимание на свое реноме, которые готовы втаптывать его просто в грязь", - сказал он в эфире Первого канала.