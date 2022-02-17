Вице-премьер Григорян о дальнейшей деятельности трехсторонней рабочей группы

Трехсторонняя рабочая группа по разблокированию всех экономических и транспортных связей региона под совместным председательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России продолжит работу. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил журналистам вице-премьер Мгер Григорян, отвечая на вопрос, планируются ли заседания трехсторонней рабочей группы в ближайшем будущем.

«На данный момент ничего не скажу о конкретной дате, но, предположительно, да, работа на этой платформе будет продолжена», - сказал вице-премьер.

Мгер Григорян также положительно ответил на вопрос о сотрудничестве с РЖД.

«Да, сотрудничество с ОАО «РЖД» есть, потому что, вне зависимости от работы трехсторонней площадки, нам нужно много обсуждений в двусторонних отношениях, потому что, как известно, вне зависимости от обстоятельств разблокировки, дочернее предприятие РЖД является нашим оператором и концессионером. Это означает, что все виды технической документации, связанные с проектированием, дальнейшей эксплуатацией, конечно же, целесообразно обсуждать с партнерами. В конце концов, они будут эксплуататорами», - пояснил вице-премьер Армении.