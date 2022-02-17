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Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов в Донбассе за сутки

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 500 взрывов в Донбассе за сутки

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали с вечера среды 500 взрывов вдоль линии соприкосновения в Донбассе со снижением интенсивности в четверг. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик.

"Между вчерашним вечером и 11.20 по времени Киева сегодня... СММ зафиксировала 500 взрывов вдоль линии соприкосновения... После 11.20 мы зарегистрировали около 30 взрывов, то есть напряженность, как может показаться, снижается", - сказал глава СММ, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

СММ, по его словам, обратилась к сторонам конфликта с призывом неукоснительно придерживаться обязательств по прекращению огня. "Критически важна немедленная деэскалация, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации", - отметил Чевик.


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