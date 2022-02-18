Цены на цветные металлы - 17-02-22

ЛОНДОН, 18 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.03% и составила 3241.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.10% и составила 9900.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.52% и составила 2341.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.74% и составила 23775.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.23% и составила 43600.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.36% и составила 3602.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 2.23% и составила 43750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 71000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.