В Ионическом море загорелся круизный лайнер с 237 пассажирами

Пожар вспыхнул на круизном лайнере под итальянским флагом с 237 пассажирами на борту в Ионическом море. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на греческую портовую полицию.

По ее информации, на борту также находится 51 член экипажа. К месту инцидента направлены три патрульных катера и три буксира береговой охраны.

Инцидент произошел у побережья острова Корфу. По словам представителя греческого торгового флота Костаса Кацафадоса, "все пассажиры целы и невредимы" и к настоящему моменту уже находятся в спасательных шлюпках и будут доставлены на остров. Причины пожара еще не выявлены, ведется расследование обстоятельств происшествия.