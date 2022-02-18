В Армении за прошедший день подтверждено 1 417 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 18 февраля в Армении подтверждено 413 296 случаев заражения COVID-19, 386 193 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 278 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 17 293 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 5 659 тестов. Подтверждено 1 417 случаев заболевания COVID-19, вылечились 2 825 заболевших, есть 25 летальных исходов.

Всего проведено 2 851 836 тестирований.