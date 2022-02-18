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Авиакомпания «Wizz Air» начнет выполнять рейсы по маршруту Ларнака-Ереван-Ларнака и Рим-Ереван-Рим

Авиакомпания «Wizz Air» начнет выполнять рейсы по маршруту Ларнака-Ереван-Ларнака и Рим-Ереван-Рим

Авиакомпания «Wizz Air» с  22 июня начнет выполнять рейсы по маршруту Ларнака-Ереван-Ларнака. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение, распространенное ЗАО «Международные аэропорты Армении».

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, каждую среду и воскресенье.

Рейсы авиакомпании Рим-Ереван-Рим начнутся с 5 сентября текущего года и будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Для получения дополнительной информации о стоимости авиабилетов, покупке билетов и многом другом следует посетить веб-сайт авиакомпании wizzair.com или обратиться в местное туристическое агентство.


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