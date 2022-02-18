СМИ: Брэд Питт подал в суд на Джоли за продажу части бизнеса россиянину

Голливудский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую жену Анджелину Джоли, обвинив ее в тайной продаже совместного винодельческого хозяйства российскому предпринимателю, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на судебные документы.

В июле 2021 года сообщалось, что Джоли подала судебный иск с просьбой отменить временный запрет на продажу совместных с Питтом активов. В частности, актриса хотела выставить на продажу свою долю в компании Miraval Chateau по производству вина Nouvel во Франции.

В сентябре Питт разрешил экс-супруге продать свою долю при условии, что лично одобрит кандидатуру покупателя. Однако уже через месяц Питт, по его словам, был шокирован, узнав, что половина винодельческого хозяйства была приобретена филиалом компании-производителя спиртных напитков Stoli Group, которая находится под контролем российского бизнесмена Юрия Шефлера.

Питт утверждает, что Джоли не получила его согласия на сделку и умышленно скрывала от него ее детали. Актер жалуется, что новый компаньон внес хаос в управление винодельней, пишет издание.

Актер просит суд аннулировать сделку. Он также намерен получить компенсацию за понесенный ущерб.