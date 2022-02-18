Личная библиотека Ованнеса Туманяна будет оцифрована. Одна из важнейших программ Дома-музея – оцифровка личной библиотеки Туманяна и создание электронной библиотеки будет реализована на деньги, которые будут сэкономлены в результате установки в музее солнечной фотоэлектрической станции.

Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала директор Дома-музея Ованнеса Туманяна Ани Егиазарян. Она отметил, что инициатива была предложена фондом «Армянское энергетическое агентство», которое инициировало программу «Солнечная энергия для культурного наследия», Программу финансировал HSBC Банк Армения.

«Для нас это была необходимая инициатива, наше сотрудничество наладилось очень быстро. Почему это так важно для нас? Во-первых, полностью была обеспечена доля потребления электроэнергии за весь год. Во-вторых, сэкономленные деньги, в результате наших переговоров с Министерством ОНКС, будут направлены на одну из важнейших программ музея – оцифровку личной библиотеки Туманяна и на создание электронной библиотеки», - отметила Ани Егиазарян.

Она подчеркнула, что это один из долгожданных проектов музея, реализация которого была невозможна без достаточных финансовых средств. По ее словам, это лучшая возможность сохранить богатую библиотеки поэта, в которой около 8 000 книг, и наконец, представить ее на электронной площадке и сделать доступной для всех читателей.

Директор музея надеется, что это послужит стимулом для инвесторов, и программа будет непрерывной, а этой возможностью смогут воспользоваться и другие культурные центры, в результате чего сэкономленные деньги будут направляться на важные проекты.

Солнечная фотоэлектрическая станция в Доме-музее О. Туманяна работает с января 2022 года.