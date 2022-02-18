Очередное землетрясение в Грузии

Землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Грузии сегодня в 10:34 по местному времени, как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального сейсмологического центра страны

Эпицентр землетрясения находился в 55 километрах от Тбилиси на юге страны, вблизи села Саламалейк в Дманисском районе.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.