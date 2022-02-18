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МИД Франции заявил, что Макрон пока не выдвигает свою кандидатуру на выборах

МИД Франции заявил, что Макрон пока не выдвигает свою кандидатуру на выборах

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не выдвигает свою кандидатуру на второй срок на предстоящих в апреле выборах главы государства, поскольку в настоящий момент занят урегулированием международной ситуации. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу LCI.

"Глава государства предпочитает вести переговоры как президент Франции, а не как кандидат на этот пост", - заметил министр. По мнению Ле Дриана, "международная ситуация по-прежнему остается весьма опасной".

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 10 и 24 апреля. К настоящему моменту о планах участвовать в избирательном марафоне объявили больше 40 кандидатов. Макрон пока не сообщал о своих планах, хотя до дня голосования остается 51 день. Избирательная кампания начнется 4 марта с завершением регистрации кандидатов.


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