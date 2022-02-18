Ваагн Хачатурян принял посла Болгарии Калина Васильева Анастасова

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Ваагн Хачатурян 17 февраля принял чрезвычайного и полномочного посла Болгарии в Армении Калина Васильева Анастасова.

Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, Ваагн Хачатурян в беседе высоко оценил крепкие исторические связи и дружественные отношения между двумя странами и подчеркнул, что есть большой потенциал для углубления сотрудничества с Болгарией в сфере высоких технологий, особенно в рамках армяно-болгарской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Поблагодарив за прием, посол также коснулся возможностей расширения сотрудничества и подчеркнул, что есть нереализованные возможности для его развития. Он отметил, что в сфере ИТ Болгария имеет достаточно развитую экосистему, в то же время есть и спрос на высококвалифицированных специалистов. В этом контексте двусторонний обмен специалистами может быть взаимовыгодным для обеих сторон.

В ходе встречи стороны сошлись во мнении, что опыт Болгарии будет полезен для Армении в сферах улучшения электронных услуг, почтовой службы, космической деятельности, а также реализации программ ЕС.

Собеседники также отметили важность выпуска совместной почтовой марки Армения-Болгария в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Болгарией, намеченного в 2022 году. Стороны коснулись и возможного сотрудничества между Инженерным городом Еревана и Научно-исследовательскими организациями Болгарии, возможностей реализации совместных бизнес-и технологических мероприятий, обмена успешным опытом молодежных программ учебно-творческих центров и инженерных лабораторий, возможностей сотрудничества в сфере оцифровки и телекоммуникаций.

В конце встречи министр и посол высоко оценили существующее между Арменией и Болгарией многостороннее сотрудничество и выразили надежду на его стабильность и продолжительность.