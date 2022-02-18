Время в Ереване: 11:07:36,   19 Февраль

Вагаршак Арутюнян вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Российской Федерации

Вагаршак Арутюнян вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Российской Федерации

18 февраля чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел России Андрею Руденко. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство РА в России.

Поздравив Вагаршака Арутюняна с началом дипломатической миссии в России, Андрей Руденко пожелал ему успехов на ответственной должности и выразил надежду на дальнейшую эффективную совместную работу, направленную на дальнейшее укрепление армяно-российских отношений.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между двумя странами. В частности, стороны коснулись сотрудничества в военно-политической, экономической и гуманитарной сферах.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам мира и безопасности на Южном Кавказе.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]