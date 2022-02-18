Представитель Армении установил мировой рекорд по полету на воздушном шар

Пилот компании Skyball Наири Барсегян и его российский коллега Сергей Баженов 16 февраля совершили рекордный полет на воздушном шаре.

Как сообщает Арменпресс, впервые в истории авиационного спорта Республика Армения стала страной-рекордсменом благодаря организации полетов на воздушном шаре SkyBall.

В беседе с Арменпресс пилот компании SkyBall Наири Барсегян отметил, что самый продолжительный полет без посадки стартовал 16 февраля 2022 года в 08:00 из Оренбургской области России, посадка состоялась 17 февраля, в 18:45. Продолжительность полета составила 34 часа 41 минуту.

Установленный ранее рекордный полет длился 32 часа 12 минут.

Рекорд будет зарегистрирован Федерацией авиационного спорта. Примечательно, что впервые в истории Армения будет вписана в авиационный спорт. «Должен заметить, что такие рекорды принадлежат сверхдержавам. «Если мы посмотрим на список, то увидим США, Россию, Японию и еще одну-две европейские страны, и теперь в этом списке будет Армения, что и было нашей главной целью», - заключил Наири Барсегян.

В преддверии мирового рекорда пилот Skyball Наири Барсегян и его российский коллега Сергей Баженов 17 января совершили эксклюзивный полет на воздушном шаре в Армении, перелетев из Гюмри в Ереван и к вершинам горы Арагац.

Гаянэ Габоян