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Азиатские индексы снизились - 18-02-22

Азиатские индексы снизились - 18-02-22

ТОКИО, 18 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.41% и составил 27122.07 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.36% и составил 1924.31 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.66% и составил 3490.76 пункта, а HANG SENG снизился на 1.88% и составил 24327.71 пункта.


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