Путин уверен, что санкции против России и Беларуси будут вводить в любом случае

Санкции Запада против России, так же как и в отношении Беларуси, будут введены в любом случае, повод для этого будет найден. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода - он будет найден, потому что цель в другом, цель - затормозить развитие, в данном случае - России и Белоруссии", - сказал российский лидер.

"В кредитно-финансовой сфере принимаются совместные меры по нивелированию и минимизации последствий нелегитимных санкций некоторых стран, нацеленных на то, чтобы осложнить социально-экономическую ситуацию в обеих наших странах", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве Москвы и Минска, Путин отметил, что развернута работа и по таким важным направлениям, как интеграция платежных систем, создание общего платежного пространства, гармонизация налогового, таможенного и трудового законодательства двух стран, объединение рынков газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии.

"Подчеркну, что все наши совместные усилия по реализации экономической повестки Союзного государства в конечном итоге направлены на обеспечение экономического роста и на повышение уровня жизни наших граждан", - указал президент РФ.

По его словам, аналогичные задачи стоят и перед другими масштабными интеграционными проектами, включая Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в рамках которого формируется "по-настоящему единый евразийский рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы". "Важно, что все государства - члены ЕАЭС ощущают реальную практическую отдачу от этих процессов", - добавил глава российского государства.

"Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода - он будет найден, потому что цель в другом, цель - затормозить развитие, в данном случае - России и Белоруссии", - сказал российский лидер.

"В кредитно-финансовой сфере принимаются совместные меры по нивелированию и минимизации последствий нелегитимных санкций некоторых стран, нацеленных на то, чтобы осложнить социально-экономическую ситуацию в обеих наших странах", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве Москвы и Минска, Путин отметил, что развернута работа и по таким важным направлениям, как интеграция платежных систем, создание общего платежного пространства, гармонизация налогового, таможенного и трудового законодательства двух стран, объединение рынков газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии.

"Подчеркну, что все наши совместные усилия по реализации экономической повестки Союзного государства в конечном итоге направлены на обеспечение экономического роста и на повышение уровня жизни наших граждан", - указал президент РФ.

По его словам, аналогичные задачи стоят и перед другими масштабными интеграционными проектами, включая Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в рамках которого формируется "по-настоящему единый евразийский рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы". "Важно, что все государства - члены ЕАЭС ощущают реальную практическую отдачу от этих процессов", - добавил глава российского государства.