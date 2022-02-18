Состоялись армяно-индийские межмидовские политические консультации

18 февраля состоялось 9-е заседание политических консультаций между министерствами иностранных дел Армении и Индии. С армянской стороны заседание вел заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, с индийской стороны – секретарь западного направления МИД Индии Ринат Сандху.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе консультаций стороны обсудили ход и повестку двусторонних контактов на высоком уровне, организацию посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Индией мероприятий, а также шаги по реализации достигнутых в октябре 2021 года на встрече глав МИД двух стран договоренностей в политической, торгово-экономической, образовательной, культурной, оборонной, коммуникационной сферах и по развитию партнерства.

Стороны затронули тесное сотрудничество на различных международных площадках и вопросы его дальнейшего углубления. Состоялся также обмен мнениями по ряду международных и региональных вопросов.